Migranti | nave Life Support di Emergency mette in salvo 70 profughi

(Di domenica 18 dicembre 2022) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Ladiha concluso questa mattina verso le cinque il suo primo salvataggio in mare di 70 naufraghi soccorsi in zona sar Libica. Tra i superstiti ci sono 5 donne di cui una incinta al settimo mese, due bambini al di sotto dei 2 anni di età e 24 minori non accompagnati a partire dai 13 anni. Provengono da Somalia, Egitto, Costa D'avorio, Camerun, Burkina Faso, Mali. "Sono per lo più disidratati, ci sono alcuni casi di scabbia e un caso di convulsioni", afferma Paola Tagliabue, responsabile medico presente a bordo della. La notte di domenica 18 dicembre laha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà in zona Sar libica. Dopo aver individuato ...