Meteo | la settimana di Natale si apre col sole a Palermo | temperature primaverili

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 18 dicembre 2022) La fase di maltempo che ha caratterizzato parte di questa, è destinata a scomparire. All’inizio della prossimainfatti, l’Anticiclone Nord-Africano avrà la sua rimonta, portando condizioni di tempo stabile,ggiato emassime in linea con i valori. Stabilità che a, stando alle ultime proiezioni modellistiche, potrebbe proseguire fino alla domenica di, con cielo sereno e clima mite. Le previsioniper l’inizioL’Anticiclone africano tornerà a far splendere ilnel capoluogo. Per tutto il giorno di lunedì 19 il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Qualche nuvola in più potrebbe formarsi dal tardo pomeriggio per poi ...