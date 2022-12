Messi per sempre

Leggi su panorama

(Di domenica 18 dicembre 2022) Si è preso tutto in una notte, Lionel: Coppa del Mondo, gloria eterna, riconoscenza di un intero popolo e anche passato e futuro di una carriera straordinaria che rischiava di restare perquella del secondo dopo Diego, incapace di salire l'ultimo gradino dell'Olimpo degli dei del calcio. Ha fatto tutto in tre lunghissime, strazianti, bellissime, agoniche ore di calcio, Lionel. La sua Argentina è tornata sul tetto del Mondo 13.321 giorni dopo la coppa alzata da Maradona al cielo di CIttà delco e lo ha fatto in coda a una finale che ricorderemo per, uno dei più bei spettacoli che il fùbtol abbia mai regalato in un secolo di storia. C'è stato dentro tutto nella sfida con la Francia di un enorme Mbappé (tripletta inutile, ma il prossimo decennio sarà tutto suo): l'euforia ...