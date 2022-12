' Messi merita tutto | ma non posso tifare per lui' - Sport - quotidiano net

(Di domenica 18 dicembre 2022) Altafini e una finale indigesta per i brasiliani: 'Come nell'82, non abbiamo saputo difendere il vantaggio. I francesi mi stanno ...

ilGiornale.it

Altafini e una finale indigesta per i brasiliani: 'Come nell'82, non abbiamo saputo difendere il vantaggio. I francesi mi stanno ...E l'Argentina è grande: l'ultima partita al mondiale diil titolo'. Le nonne dell'Albiceleste sono pronte a festeggiare. Le abuelas argentine sono donne coraggiose e rispettate. Hanno ... Scaloni: "Con la Francia per la storia. Messi merita la coppa" Certo è che questo finale ha un sapore particolare, diverso da quasi tutte le altre finali, forse per certi versi rapportabile ...Altafini e una finale indigesta per i brasiliani: "Come nell’82, non abbiamo saputo difendere il vantaggio. I francesi mi stanno antipatici" ...