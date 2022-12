Furto nella notte in un’azienda di Roccabascerana | bottino da quantificare

quotidianodipuglia.it

Ilè stato messo a segno nelle ore notturne. La scoperta della 'visita' dei ladri è stata ...zona ci sarebbero delle telecamere. I filmati una volta passati in rassegna potrebbero fornire ......ed è già partita la corsa ai regali i tentativi registrati di questo tipo di 'phishing' (di ... La mail arriva da un indirizzo che appare affidabile e ricalca anchegrafica il look di qualche ... Salento, malviventi in azione nel B&B: sventato furto nella struttura ricettiva Ladri ancora in azione al porto di Giulianova. Ma le telecamere in funzione nella sede del Circolo nautico Vincenzo Migliori sulla banchina di riva permettono di scoprire che, in realtà, ...Dopo i diversi furti in abitazione registrati nell'ultimo periodo la Squadra Mobile di Trento ha denunciato quattro persone di nazionalità croata e senza fissa dimora per ricettazione e possesso ingiu ...