Fiumicino | in arrivo sei ecocompattatori di bottiglie | quattro distribuiranno acqua e borracce

(Di domenica 18 dicembre 2022)– “L’Area Tutela Ambientale, chiarita la compatibilità con un progetto finanziato dalla Città Metropolitana per 27 mila euro che prevede l’acquisto e alla gestione di foto trappole, ha presentato un ulteriore progetto per utilizzare dei fondi dell’amministrazione di. Il progetto prevede l’acquisto e l’installazione di dueper la raccolta diin Pet e sarà finanziato per 3000 euro con fondi messi a disposizione dal Comune e per 27 mila euro con fondi della Città Metropolitana”. Ad annunciarlo è l’assessore all’ambiente del Comune di, Roberto Cini. “Abbiamo previsto l’installazione di due– spiega Cini -: uno da interno, che verrà collocato nella Sede Comunale di Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, e uno da ...