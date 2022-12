De Laurentiis saluta la squadra | il patron nello spogliatoio

Leggi su napolipiu

(Di domenica 18 dicembre 2022) Aurelio Dehato ladopo Napoli-Villareal, ilazzurro ha fatto sentire la sua presenza agli uomini di Spalletti. Il presidente del Napoli in questa stagione sta tenendo un profilo basso, parla poco e lo fa soprattutto attraverso i social. In Lega ha fatto sentire più volte la voce, anche per contestare, ma a livello mediatico sta uscendo di meno. Deieri ha dato il suo cordoglio per la morte di Mario Sconcerti, ma ancora prima aveva lanciato un messaggio accorato per Sinisa Mihajlovic. Ma la presenza di Deintorno al Napoli comunque non manca. Il Mattino fa sapere che Dedopo Napoli-Villareal ha “to lae Spalletti...