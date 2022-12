Arianna Mihajlovic | “Te l’ho promesso | mi prenderò io cura di loro Non preoccuparti”

Corriere della Sera

Aperta la camera ardente di Sinisain Campidoglio. Già molte le persone che sono in fila per dare l'ultimo saluto al ... Alessandro Onorato - la moglie dell'ex calciatore,Rapaccioni, ......in Campidoglio Alle 10 è stata aperta la Camera Ardente in Campidoglio per Sinisa. I ... Il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà di notte", scrive la moglie. "Ovunque ... La moglie di Mihajlovic Arianna Rapaccioni, i sei figli e i nipoti: «A casa sorridi perché sai di essere al... La figlia Viktorija ha salutato suo padre con Montale: "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale". Arianna, la moglie sempre al suo fianco, dedica a Sinisa, nel giorno dell’addio, una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...