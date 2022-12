Sci alpino | Sofia Goggia | “Sono dominante in discesa Coppa del Mondo assoluta? Devo vincerle tutte e…”

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha compiuto l’ennesima impresa della sua leggendaria carriera. Nelladi ieri (conclusa al secondo posto), un impatto con la pista le aveva procurato una frattura scomposta alla mano sinistra. Operata in giornata a Milano, è riuscita a partecipare oggi alla secondadi St. Moritz e ha vinto. La bergamasca ha poi tenuto una conferenza stampa, raccontando della sua pazzesca vittoria. Queste le sue parole: “state 24 ore matte e disperatissime, con un bel po’ di follia. Ieri pensavo solo alla mano rotta e non migoduta un secondo posto ottimo per le condizioni in cuiscesa. Non era scontato, così come non lo era la partecipazione alla gara odierna. Appena ho capito che il bastone, tramite un bendaggio di scotch, riusciva a stare ...

Eurosport IT

Per Sofia Goggia è il tempo delle parole, dopo il capolavoro di St Moritz. L'analisi del successo in discesa libera con una mano rotta in due punti e operata meno di ventiquattr'ore prima arriva dopo ...Goggia e Casse, l'Italia dellovola: sono mille podi nella storia della nazionale dal 1967 a ... Coppa del Mondo 2022/23 - Goggia è leggenda! Trionfo in discesa a Sankt Moritz con la mano rotta, rivivi la gara Sofia Goggia a quota 20 vittorie in carriera, raggiunta Brignone in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre, Mattia Casse terzo in Gardena e al suo primo podio in carriera. Non sol ...L'azzurra dopo il trionfo in discesa a St Moritz: "Lo dedico a tutte le persone che mi hanno aiutato, ho ripensato all'Olimpiade fatta su una gamba sola, con una mano era ok..." ...