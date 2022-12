Sci alpino | Mattia Casse | “Questo podio una bella consapevolezza | sto ritrovando sempre più confidenza”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ila 32 anni: una gioia enorme, quella chevive in Val Gardena. La discesa libera odierna lo vede tenere a lungo il ritmo del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, per poi chiudere a 42 centesimi in quello che è ilitaliano numero 1000 della storia in Coppa del Mondo. Queste le dichiarazioni del piemontese: “Non ho mai mollato. Ringrazio tutti, perché mi è anche stata data la possibilità di non mollare, malo dedico a mia mamma e mio papà: lo volevo fare per loro. Ora continuiamo ad allenarci a testa bassa, ci sono ancora tante belle gare e la stagione è ancora lunga“. Sci, L’ITALIA S’È DESTA! Magnificodinella discesa della Val Gardena, Kilde vince E poi ...