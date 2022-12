Scaloni | «Messi-Mbappé? La partita di domani è Argentina-Francia»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Lionel, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con laLionel, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «? Ladi. Entrambe le squadre hanno le armi necessarie affinché lapossa essere decisa da altri giocatori e non necessariamente da loro due. Speriamo cada dalla nostra parte, ma ci sono tanti giocatori che possono decidere la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Domani è il giorno della finalissima: in campo la Francia di Deschamps e l'Argentina di. Il Mondiale in figurine - Lioneldi Paolo Condò La finale - La Francia e la sfida aIl ...Nessun problema di formazione perche dovrebbe optare per un 4 - 4 - 2 con De Paul e Mac Allister esterni di centrocampo e Paredes e Enzo Fernandez centrali. Alvarez -confermata coppia d'atttacco, Lautaro in panchina. ... Scaloni: "Non sarà Messi contro Mbappé, possono deciderla anche gli altri" Visibilmente commosso ed emozionato, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni è entrato ancor più nel cuore dei tifosi: ad ogni collegamento non ...