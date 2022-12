Posti di manovra!

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 dicembre 2022) Natale è uno sport di resistenza: sappiamo bene che vincerà chi saprà tenere botta fino al 26 sera, data nella quale finalmente i fornelli avranno una tregua e i nostri stomaci deboli potranno finalmente fare una pausa. Ma fino ad allora, occorre solo stringere i denti e macinare ricette, percorrere chilometri per trovare prelibatezze, girare come trottole per scovare il regalo perfetto per tutti. Tutti, senza dimenticare nessuno. Se siete tra gli sfortunati detentori di casa grande con tavolo da dodici è il vostro turno: non vi sottrarrete al cenone della vigilia e al pranzo di Natale. Farsene una ragione prima che sia troppo tardi è l’unico stile di vita possibile. Noi cerchiamo di aiutarvi, e qui ci sono tutti gli articoli che possono risolvervi la vita o almeno renderla un po’ più comoda. Spirito natalizio, determinazione e un bel file di Excel non devono mancare: e se pensate di ...