Pallanuoto | Serie A1 2022-2023 | Brescia e Pro Recco in testa alla classifica | Ortigia e Trieste a -3

(Di sabato 17 dicembre 2022) La decima giornata dellaA1 dimaschilesi gioca oggi, sabato 17 dicembre: ilvince per 20-7 contro l’Anzio e resta assiemePro, che batte per 18-9 il Bogliasco, in(ma c’è da recuperare Posillipo-Pro, posticipata a giovedì 12 gennaioalle ore 13.30). Resta una coppia a -3, con: i siciliani passano per 12-16 in casa del Savona, i giuliani invece liquidano per 20-11 il De Akker Team. Un’altra coppia insegue a -6: il Telimar passa per 9-10 a Salerno e raggiunge al quinto posto il Savona. Ne approfitta il Quinto, che passa di misura, per ...

Agenzia ANSA

PALERMO, 17 DIC Vittoria in trasferta per il Telimar Palermo che batte la Checkup Rari Nantes Salerno nella decima giornata del Campionato di A1 per 109. Alla piscina Simone Vitale i siciliani si ...TAGS bogliascopro reccoA1CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Recco, via Carbonara: inizio lavori di viabilità e sicurezza redazionegenova3 ... Pallanuoto: Serie A1; RN Salerno-Telimar Palermo 9-10 Vittoria in trasferta per il Telimar Palermo che batte la Check-up Rari Nantes Salerno nella decima giornata del Campionato di A1 per 10-9. (ANSA) ...Sesta vittoria consecutiva in campionato, ottava di fila considerato anche l’Euro Cup. Il 2022 della Pallanuoto Trieste va in archivio alla grande, con un successo per 20-11 sulla De Akker Bologna nel ...