«Mihajlovic | un allenatore energico»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Un «calciatore esplosivo», «», «un uomo all’antica»: sono tre definizioni che su La Repubblica Gabriele Romagnoli dà di Sinisae che racchiudono le dimensioni con le quali lo abbiamo conosciuto. Il suo ricordo comincia evidenziando come alcuni nonabbiano avuto molta attenzione nei suoi confronti rivelando notizie in modo inopportuno: «Non ha perso l’ultima battaglia, quella ha lo stesso risultato per tutti. L’ha combattuta con la forza di molti, ma pochi ne conosciamo. Di lui, Sinisa, abbiamo una cronaca spietata, a tratti indebita. C’è una frenesia che induce alla rivelazione come sfoggio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

la Repubblica

L'attaccante del Bologna Musa Barrow si affida alle note di Lucio Dalla, "Caro amico ti scrivo", per salutare il suo exSinisa, scomparso il 16 dicembre a 53 anni ucciso dalla leucemia: "Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie per le cose che mi hai ......, scomparso oggi, al quale è stata dedicata la puntata. "Per noi e per milioni di persone oggi è una giornata triste per la scomparsa di un amico, un grande uomo, un campione, un,... Sinisa Mihajlovic è morto: l'ex allenatore del Bologna e campione di Lazio, Samp, Inter e Roma aveva 53 anni Anche Virginia Mihajlovic, secondogenita di Sinisa morto a Roma dopo una lunga battaglia contro la leucemia, ha scelto i social per ricordare il papà: un messaggio struggente che arriva dopo quello ...Cragnotti: «Senza Mihajlovic non avremmo vinto tanto. Mancini venne da me e disse: “abbiamo bisogno di un leader” e fece il suo nome» ...