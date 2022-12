Mihajlovic | la lettera di Arnautovic | “Sei stato un fratello e un padre” | News

Adnkronos

Laal padre di VirginiaQuesta laaperta che Virginia ha scritto a papà Sinisa: Il post è immediatamente stato visto da migliaia di utenti che hanno piazzato una pioggia di ......look copiato) c'è invece La Rappresentante di Lista che ha composto per lo storico gruppo... che sarà co - conduttore a febbraio, nel ricordo di Sinisa, scomparso oggi, al quale è ... Chi era Sinisa Mihajlovic, la lettera ai tifosi del Bologna Anche Virginia, l'altra figlia di Sinisa Mihajlovic, ha dedicato un lungo pensiero al padre all'indomani della sua morte. La ragazza, condivisi su Instagram alcuni scatti del papà, ...La prima polemica di Sanremo 2023 la firma Madame. La giovane artista, tra i 22 Big in gara al Festival in programma a febbraio, è stata accolta ieri sera sul palco di Sanremo Giovani ...