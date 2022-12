LIVE – Sassari-Napoli 0-0 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come undicesima giornata dellaA1di. Importante scontro diretto nella seconda metà della classifica, tra due squadre che viaggiano rispettivamente a 8 e a 6 punti. Gli uomini di coach Bucchi arrivano da una bella vittoria esterna contro Tortona nell’ultimo turno, che è coinciso con il primo successo lontano dalle mura di casa. Anche i partenopei allenati da coach Buscaglia hanno trovato i due punti nell’ultimo turno, battendo Trento per 69-58. Fin qui, i campani hanno vinto una sola volta in trasferta, contro Pesaro. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 17 dicembre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà una ...