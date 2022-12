A Natale fioccano gli aumenti Prezzi degli aerei raddoppiati | cenone più caro 1 500 euro a testa per una settimana bianca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Viaggi, carissimi viaggi. Si prospettano fortissimi rincari per chi si sposterà durante le feste di. Aereo o auto soprattutto, un po’ meglio i treni. È quanto emerge da alcune rilevazioni di Assoutenti che ricorda innanzitutto come per un pieno di gasolio si spenda ora circa 7,5in più di un anno fa, mentre la benzina si paga in media il 2,9% in meno. Glipiù eclatanti riguardano il trasporto aereo (anche qui in parte per il costo del carburante). Un volo nazionale si paga in media l’ 80,4% in più di un anno fa, i biglietti delle trattepee sono praticamente+ 94%) così come quelle dei voli a lungo raggio. Per volare da Roma Fiumicino a Phuket (Thailandia) imbarcandosi il 24 dicembre e tornando il 2 gennaio, il biglietto di andata e ritorno parte da 2.253 ...