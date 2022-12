Vorrei | ma non Pos | viaggio nei pagamenti elettronici

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In un prato non lontano dall’Arena di Pesaro, dove Max Pezzali si era appena esibito in concerto, una donna ha trovato un portafogli contenente 5mila euro in contanti. Lo ha portato a casa e il giorno dopo lo ha consegnato ai carabinieri. Fortunatamente dentro c’erano anche i documenti del proprietario, un imprenditore 30enne titolare di un negozio di abbigliamento: l’intera somma gli è stata restituita, erano i soldi dell’incasso, che l’uomo aveva deciso di portare con sé al concerto perché non aveva fatto in tempo a passare in banca per depositarli. Di certo non una situazione comune, ma utile a spiegare i rischi che si corrono quando si maneggiano grosse somme di denaro liquido: smarrimento, ma anche furti, banconote false, rischio di incendio. Per lo Stato invece la preoccupazione maggiore è, ovviamente, fiscale: il pagamento in contanti favorisce l’evasione, come segnalato ...