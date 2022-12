Uccide la ex e poi si toglie la vita

Il Fatto Quotidiano

L'uomo che l'ha uccisa con un coltello cheha rivolto contro se stesso, è Salvatore Patinella, 41 anni. Avevano avuto una storia, oltre quattro anni di convivenza, ma lui, non risuciva ad ...Tragico femminicidio a Villabate nella provincia di Palermo, in Sicilia: un uomo di 41 anni, Salvo Patinella, avrebbe accoltellato e ucciso la compagna di 44 anni, Giovanna Bonsignore, pertogliersi la vita. Patinella aveva preannunciato il terribile gesto con un messaggio postato su Facebook, e un conoscente, leggendolo, ha quindi lanciato l'allarme; ma purtroppo, quando i militari ... Omicidio-suicidio a Palermo: 41enne uccide a coltellate la compagna, poi si toglie la vita Una donna è stata uccisa dal compagno a Villabate, in provincia di Palermo; lui si è poi tolto la vita. L'allarme lanciato dopo un post su Facebook ...Omicidio suicidio nel palermitano: il 41enne Salvatore Patinella uccide la ex compagna Giovanna Bonsignore di 46 anni e poi si toglie la vita ...