Traffico Roma del 16-12-2022 ore 15 | 30

(Di venerdì 16 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare circolazione sostenuta e rallentata lungo la carreggiata esterna tra l’autostrada-fiumicino la Tuscolana stessa situazione in interna tra Trionfale Prenestina in aumento gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 in particolare tra la tangenziale est e via di Tor Cervara verso il viaggio allentati sempre perintenso su via della Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni lungo la stessa direzione vediamo i lavori nella galleria Fleming che comportano il transito tramite riduzione di carreggiata infine Ricordiamo lo sciopero generale di 4 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico dalle 20 alla mezzanotte sono garantite le corse previste fino alle 8 di questa sera e poi quella in programma dopo la ...

ilmessaggero.it

