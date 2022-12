Traffico Roma del 16-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Luceverdeben trovati all’ascolto aNordincolonnato sulla via Flaminia dall’albero a due punti e sulla Salaria tra Grottarossa e la tangenziale in tangenziale rallentamenti e code da luci di via dei Monti Tiburtini fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sul tratto Urbano della A24L’Aquila co del del raccordo dalla tangenziale sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina problemi in via Aurelia con le cose registrate a partire dal raccordo fino a Piazza Irnerio venerdì di disagi per chi utilizza i mezzi pubblici per lo sciopero generale di 4 ore per la giornata di oggi in orario serale dalle 20 alla mezzanotte garantite le corse previste entro le 20 nel territorio diCapitale lo ...