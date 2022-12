Tonitto raggiuge i 12 mln di fatturato

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 16 dicembre 2022) + 13% sul 2021 E tra il lancio di gelati High Protein e la certificazione carbon footprint, nel 2023 l’obiettivo è una crescita del 15-20 Il mercato estero pesa il 45% deltotale, quello italiano il 55% Il risultato raggiunto è record storico per l’azienda. Previsti anche nuove assunzioni e l’ingresso di nuovi talenti per favorire la crescita di progetti per i prossimi anni Nonostante un anno pieno di incertezze legate alla guerra e all’innalzamento dei costi energetici e delle materie prime,1939, azienda leader in Italia per il sorbetto e per il gelato senza zuccheri aggiunti, si conferma in netta e costante crescita raggiungendo nel 2022 i 12 milioni di euro di. Per il terzo anno consecutivo la realtà ligure fa segnare un segno più a doppia cifra, in particolare +13% rispetto allo scorso anno: un dato ...