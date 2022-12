“Sei senza slip” Imbarazzo a Verissimo | l’ospite esuberante fa vedere tutto

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Questo è stato un anno importantissimo per Francesca Cipriani ed il suo adorato, ora marito, Alessandro Rossi. La proposta di matrimonio era arrivata in diretta Nazionale durante il GF Vip 6. Lei era concorrente e lui spesso ospite. Il loro sogno è realtà. Dopo la gaffe di lui a, è stato il turno della ex vippona. La comicità li insegue come un’ombra. Non sarebbero così amati, sostenuti come coppia, altrimenti. Loro sono spontanei e questo i telespettatori l’hanno sempre apprezzato. Come quando nell’ultima puntata diAlessandro Rossi ha sconvolto Silvia Toffanin. Beh, anche Francesca Cipriani l’ha fatta grossa. Francesca Cipriani, momento ‘molto particolare’ aLa puntata è la stessa durante la quale Alessandro Rossi si è lasciato un po’ troppo andare, raccontando dettagli sull’intimità con ...