Sciopero immotivato e ideologico Salvini smaschera i sindacati

Orizzonte Scuola

Leggi anchecontro manovra 2023, Salvini: "e ideologico" In Lombardia aderiscono alloi lavoratori di Atm.che potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 ...Non sostenendo unoe ideologico contro il governo, non complicheranno la giornata a milioni di lavoratrici e lavoratori. Col dialogo si affrontano e risolvono i problemi, con lo ... Sciopero contro la Manovra 2023, rischio paralisi nelle città. Salvini: “Agitazione immotivata” (Adnkronos) – “Grazie al buonsenso di Cisl, Ugl e dei loro iscritti. Non sostenendo uno sciopero immotivato e ideologico contro il governo, non complicheranno la giornata a milioni di lavoratrici e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...