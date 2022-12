Salvini | “È giusto manifestare | ma senza ledere la libertà di chi non c’entra nulla”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA – “Blocchi la strada infastidendo donne e uomini, ragazze e ragazzi, lavoratrici e lavoratori? Grazie ai decreti sicurezza, ancora in vigore, ne paghi le conseguenze con una multa salata. È, soprattutto per l’ambiente, maladi chi non”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

L'Ecodelsud.it

"Il dibattito pubblico rimane, come e'e normale che sia, ovviamente con tempi compatibili ... A questo propositoha segnalato la norma che assegna a Palazzo Chigi il potere di superare ......tolto il Pirellone alla destra con la conseguenza di far crollare la leadership die forse ...pure la Befana si svolgeranno aprendo i pacchi e la calza e dentro potrebbe esserci il nome. ... Salvini "Giusto manifestare ma senza ledere libertà" Sciopero, scontro tra Salvini e Landini. Salvini: "Immotivato". Landini: "Non avendo mai lavorato non si è mai posto il problema di scioperare".Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale, news in diretta: stop ai trasporti. Rischio paralisi nelle città. LIVE ...