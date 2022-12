Palermo | Giovanna Bonsignore uccisa dal compagno a coltellate | poi l' uomo | che non aveva accettato la separazione | si suicida Il post di scuse

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Femminicidio a: unha ucciso ala compagna e poi si è tolto la vita a Villabate. L'omicidio suicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in via...

ilmessaggero.it

L'omicidio - suicidio è avvenuto nell'appartamento della donna, in viad'Arco, a Villabate (). A dare l'allarme sono stati alcuni amici della 46enne, le forze dell'ordine, entrate in ...Salvatore Patinella , 41 anni, ha ucciso a coltellate l'ex compagnaBonsignore e poi si è tolto la vita a Villabate in provincia di. Secondo quanto raccontano alcuni conoscenti all'agenzia Ansa i due si erano lasciati. Ma l'uomo non ha accettato la ... Palermo, Giovanna Bonsignore uccisa dal compagno a coltellate: poi l'uomo, che non aveva accettato la separazi Femminicidio a Palermo: un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e poi si è tolto la vita a Villabate. L'omicidio suicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in ...“Sospendere il decreto Payback”, lo chiede al presidente della regione Renato Schifani il deputato di Forza Italia Nicola D’Agostino. La richiesta è stata inoltrata anche all’assessore alla Salute Gio ...