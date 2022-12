Luisa Ranieri | il look da Oscar sul red carpet più amato di Hollywood

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il 2022 è stato un anno di soddisfazioni per, anche lato glamour. L’attrice ha raggiunto il redpiù ambito dalle star, quello degli, proponendo unVersace che non è passato inosservato.è un talento apprezzatissimo in Italia e anche oltreoceano. L’attrice, classe 1973, ha calcato uno dei tappeti più ambiti nel mondoiano al fianco di Paolo Sorrentino. Ha raggiunto la cerimonia degli Academy Awards 2022 insieme al resto del cast di È stata la mano di Dio e ha dimostrato al tappeto rosso statunitense il fascino del Made in Italy.. Crediti: Ansa – VelvetMagNegli anniha collezionato diversi ...

la Repubblica

Per il compleanno della moglie, Luca Zingaretti ha scritto una poesia d'amore in romanesco dal titolo La mattina che me svejo e pubblicata su Instagram. Dopo aver prodotto il cartone animato Food Wizards " per ......GIOVANNI CLEMENTE ALESSANDRO COCCA CRISTIANA COLELLA ARTURO D'ADDONA CARMINE DAVIDE D'ARGENZIO CARMINE DE FORTUNA UMBERTO DE GENNARO DOMENICO DE GIOVANNI CARLO DE MERCURIODE MICHELE... Luca Zingaretti e la poesia d'amore per Luisa Ranieri L’attore ha deciso di festeggiare i 49 anni della moglie dedicandole un componimento in cui racconta tutto il suo amore per la collega, con cui ha anche due figlie ...Per il compleanno della moglie Luisa Ranieri, Luca Zingaretti scrive una poesia d'amore in romanesco "La mattina che me svejo", dolce e ruvida come il dialetto. E la posta sui social, che impazziscono ...