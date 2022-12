Il “confine dei dati” di Microsoft e l’intervento dell’Ue | quanto ci vorrà | effettivamente | per disporre dei nostri dati?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A partire dal 1° gennaio 2023introdurrà il cosiddetto “dei” per gli utenti Ue. Cosa vuol dire? Che avranno la possibilità di elaborare e archiviare parte dei loroentro il. L’introduzione di questo sistema sarà graduale e riguarderà i clienti Cloud che sfruttano servizi come Azure,365, Dynamics 365 e la piattaforma Power BI. Nell’ottica della preoccupazione dei vari paesi per iche varcano i confini poiché utilizziamo app di tutto il mondo e i paesi che le possiedono li archiviano – in molti casi – nel loro territorio e nell’ottica di una DAD italiana monopolizzata dai servizi di connessione offerti dalle Big Tech, risulta fondamentale capire ...