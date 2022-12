Fincantieri | piano industriale prevede utile netto dal 2025

(Di venerdì 16 dicembre 2022)a partire dalcon Ebitda margin di circa il 7% nele che aumenti all'8% nel 2027, e ricavi per 8,8 mld nele per 9,8 nel 2027. Sono le previsioni indicate nel...

Folgiero: 'ci focalizziamo sui nostri tre core business' .scrive che il nuovo"esprime l'ambizione del gruppo di diventare leader mondiale nella realizzazione e gestione a vita intera della nave digitale e green, per i settori del turismo ...prevede di tornare in utile dal 2025 quando registrera' ricavi per 8,8 miliardi e mostrera' un margine del 7% sull'ebitda. E' la stima del nuovoindustriale '23 - '27 approvato ieri ... Piano Fincantieri: rifocalizzazione sul core business e spinta su ... (Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha approvato il Piano Industriale 2023-2027, che si..Vai a ANSA.it Vai a ANSA.it • Libri