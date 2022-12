Energia | Mattarella | ' non cedere a lusinghe protezionismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Preoccupano i rischi di chiusura in sé stesse delle nostre economie, come possibile reazione al momento di crisi. In Europa, come ovunque, non dobbiamoalledel, di una presunzione di autosufficienza. L'interdipendenza -la storia ce lo insegna- è un fattore prezioso di pace e di stabilità; e di benessere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando il Corpo diplomatico per lo scambio di auguri natalizi.