È finita male al GF Vip | da un letto all’altro | “Ma ti rendi conto che è uno schifo?”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Giornate di guerra tra i Donnalisi. La coppia più solida del GF Vip 7 si sta sgretolando a vista d’occhio, gli altri concorrenti stanno a guardare e commentano. Buona parte dello spiato appartamento di Cinecittà è dalla parte di Edoardo Donnamaria. Soprattutto dopo che Antonella Fiordelisi ha fatto una imbarazzante imitazione di Oriana Marzoli. Da quel momento in poi è stata la fine tra i due, che hanno dormito con altri. Non sembrerebbe poi così grave, se non fosse che l’ex volto di Forum e la 24enne non avessero passato ogni notte insieme praticamente dallo scorso settembre. Una rottura netta, quella che si è vista in queste ultime ore nella diretta del GF Vip 7. Edoardo Donnamaria è stufo e sa benissimo che sabato prossimo lei scoprirà gli aggettivi che le ha dedicato in preda alla rabbia. La 23esima pare sarà una puntata da brividi. GF Vip, ètra ...