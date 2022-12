Covid | 174 652 casi e 719 decessi in una settimana

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da-19, nella9-15 dicembre 2022 si registrano: 174.652 nuovipositivi con una variazione di -21% rispetto allaprecedente (221.154 nuovi); 719 deceduti con una variazione di +4,8% rispetto allaprecedente che ne aveva registrati 686 (183.138in tutto da inizio pandemia); 1.093.207 tamponi con -13,0% rispetto allaprecedente che aveva totalizzato 1.256.722 tamponi; un tasso di positività al 16%, pari a -1,6% rispetto al 17,6% della rilevazione precedente. Lo comunica il ministero della Salute.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

