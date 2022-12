C' è lo sciopero di Cgil e Uil contro la Manovra È sbagliato | dice la Cisl

(Di venerdì 16 dicembre 2022) I sindacati scendono oggi in piazza per protestarela legge di Bilancio del governo Meloni. In prima fila,e Uil che hanno una lunga lista di richieste per modificare la: dalla riforma fiscale progressiva - rifiutando la flat tax -, alla tassazione degli extraprofitti, alla decontribuzione al 5 per cento per i salari fino a 35 mila euro, e ancora alla cancellazione della legge Fornero sulle pensioni. Ma laè contraria: "Lo", ha dichiarato il segretario generale Luigi Sbarra, difendendo i lati positivi della, aggiungendo che "quando si agita troppo lolo si trasforma in un rito che non produce risultati, ma scarica il peso sulle spalle dei lavoratori". Sbarra ha annunciato che il suo ...

La Repubblica

Così il segretarioLandini arrivando alla manifestazione a Roma per logenerale regionale. "Non c'è un intervento sugli extraprofitti" lamenta Landini e "questa è una follia, in un ...e Uil in piazza a Roma sotto la pioggia - Manifestanti con ombrelli rossi e blu e le bandiere dellae della Uil per logenerale nella regione Lazio, contro la manovra. Sugli ... Lo sciopero Cgil ferma Bari: dalle scuole ai trasporti ecco chi si ferma. In centro il corteo con Landini L’Arci parla di “manovra iniqua e terzo settore dimenticando” e di “volontariato grande assente tra i beneficiari dei sostegni contro il caro bollette” e annuncia la presenza in piazza a fianco della ...Disagi in tutta Italia contro la legge di Bilancio del governo Meloni. Landini rivendica imparzialità e scende in piazza mentre il segretario Sbarra è contrario e si tira indietro. Salvini ringrazia c ...