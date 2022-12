Calcio | è morto Sinisa Mihajlovic

Virgilio Notizie

Ilera il suo mondo, certo, ma la sua famiglia era il suo ossigeno. Per me oggi ènon solo un paziente, ma anche un amico. Io dico sempre che la malattia più brutta è quella che si ...Mihajlovic èoggi, a 53 anni, come confermato dalla famiglia. Dal 2019 lottava con una ... gli appassionati die non avevano imparato ad apprezzarlo anche per il carattere con il quale ... Morto Siniša Mihajlovic, il mondo del calcio in lutto per l'ex calciatore di Lazio e Inter: aveva 53 anni Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta: si è spento a soli 53 anni fiaccato dalla leucemia. Non si è mai arreso di fronte a nessuno, Sinisa, ma alla fine ha dovuto cedere ...