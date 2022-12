Vacanze invernali | nonostante inflazione e caro prezzi non si rinuncia a viaggiare

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il turismo riparte con le festività:, gli italiani nonno a. Il trend è positivo, il turismo organizzato ritrova consensi e va incontro ai bisogni dei viaggiatori, che si mostrano più attenti alle tutele, richiedono maggior assistenza nelle fasi pre, durante e post viaggio e stipulano più assicurazioni integrative. Le prenotazioni dei viaggi organizzati per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania si avvicinano ai numeri del 2019 ma cambiano alcuni bisogni. Fascia alto spendente poco impattata dall’aumento dei costi; fascia media ne risente maggiormente e modifica alcuni comportamenti d’acquisto per nonre alla vacanza. Gradimenti maggiori per Maldive, Egitto, East Africa e Stati Uniti. Sono i dati ...

Roma, 15 dic. - In occasione dellemolti italiani torneranno a mettersi in viaggio per trascorrere una notte di San Silvestro indimenticabile, allinsegna del divertimento, del romanticismo o del relax. Rispetto agli ...I dati raccolti dall'Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi, l'Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del Tour Operating, sulle tendenze dellee delle festivita' di fine anno sono positivi. Le prenotazioni dei viaggi organizzati per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania si avvicinano ai numeri del 2019, ovvero ...La nuova indagine Ipsos, Future4Tourism rivela che il 58% degli italiani prevede di fare almeno un periodo di vacanza tra gennaio e marzo ...Le prenotazioni dei viaggi organizzati per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania si avvicinano ai numeri del 2019. I dati dell’osservatorio Astoi Confindustria Viaggi.