Ucraina | ambasciatore russo e bielorusso non invitati a saluto Mattarella-Corpo diplomatico**

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - A causa della crisi internazionale determinata dalla guerra in Ucraina, gli ambasciatori in Italia della Federazione russa e della Bielorussia non sono statiall'incontro di domani al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio, e ildiplomatico accreditato nel nostro Paese, per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. Una decisione del ministero degli Esteri condivisa con gli altri Paesi europei occidentali, come già accaduto il primo giugno scorso, in occasione del concerto offerto per la Festa della Repubblica.

... ha detto Sauer, che è stato ricevuto martedì dall'Ettore Sequi, mentre ieri ha ...finlandese ha altresì evidenziato la necessità di lavorare a una de - escalation del conflitto in, ...'Quando parlo dell', parlo della crudeltà perché ho molte informazioni sulla crudeltà delle ... Anche l'russo in Vaticano Alexander Avdeev ha protestato contro le dichiarazioni del ... Gli Stati membri dell'Unione Europea non sono riusciti a sbloccare l'adozione del nono ciclo di sanzioni contro la Russia come ritorsione per l'aggressione in Ucraina, dopo una quarta riunione degli a ...