Totti | «Osimhen il più forte attaccante in Serie A Messi è sotto Maradona »

(Di giovedì 15 dicembre 2022)parla da Doha su Twitch sul canale ‘BepiTv1’. Di Spalletti. Di. Di Ronaldo. Diè il calcio,è il piùal mondo ma è“. A parlare è Francesco, ex capitano della Roma e campione del mondo con l‘Italia nel 2006 che sta seguendo a Doha i Mondiali in Qatar. “È un Mondiale bello, vederlo dal vivo fa un certo effetto e per un giocatore questa è la competizione più importante al mondo. Vincere la Coppa è qualcosa che poi ti porti dentro tutta la vita. L’Italia del 2006? Sarebbe arrivata tra le prime quattro anche qui”. Ronaldo Così invece sulle vicende di Cristiano Ronaldo, disoccupato di lusso dopo il divorzio dal Manchester ...

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore della Roma e di Francesco. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.... Ciro può recuperare, è a sole tre lunghezze dae ha davanti solo Arnautovic, Nzola, ...250, Nordhal 225, Meazza e Altafini 216, Di Natale 209 e Baggio 205). Dodici reti nelle 23 partite ... Totti: «Osimhen il più forte attaccante in Serie A. Messi è sotto ... L'ex capitano della Roma punge il tecnico toscano ma apre al dialogo: "In pochi sono bravi come lui. Cristiano Ronaldo Da fuori mi sembra di rivivere la mia storia" ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore della Roma e di Francesco Totti.