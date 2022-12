Corriere dello Sport

ROMA - "è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto" . A parlare è Francesco, ex capitano della Roma e campione del mondo con l'Italia nel 2006 che sta seguendo a Doha i Mondiali in Qatar. "È un Mondiale bello, vederlo dal vivo fa un ...Abbiamo avuto grandi campioni come, Baggio e Del Piero, ma diciamo che nell'ultimo periodo le ... Manca dai tempi diun titolo Mondiale e vincere ricollegherebbe questa squadra a quella ... Totti: "Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Diego" Riccardo Cucchi, storico radiocronista Rai, ai microfoni di Radio Crc ha rilasciato alcune dichiarazioni ed ha affrontato diversi temi caldi.A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giudo Trombetti, ex rettore Federico II: " Le due stelle di questo Mondiale sono più vicine ai 40 che ai 30: Messi e Modric.