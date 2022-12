SKY | “Napoli | quasi fatta una doppia operazione Le ultime su Demme e Sirigu”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) SKY rivela che ilhafatto unaed annuncia lenovità su“Scambio Bartosz Bereszy?ski-Alessandro Zanoli in dirittura d’arrivo”. Lo afferma Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte. “Possiamo considerarlofatto – ha detto il giornalista – come è in dirittura d’arrivo il rientro di Nikita Contini, che verrebbe a fare il terzo. Salvatore, insomma, resterebbe dov’è, come secondo alle spalle di Alex Meret. La Sampdoria sembra interessata perché, così facendo, abbasserebbe il suo monte ingaggi e metterebbe in rosa uno Zanoli che vuole giocare con continuità, mentre il polacco punta a fare un salto di qualità. Ilha ...

Sky Tg24

Il biglietto orario UnicoCampaniasale a 1,70 euro da da 1,60. A Salerno la differenza è invece di 20 centesimi: il biglietto orario passa a 1,50 euro da 1,30. In ambito extraurbano: la ...A partire da venerdì 5 maggio 2023, l'artista calcherà il palco della Casa della Musica di, per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6 maggio (precedentemente all'Atlantico ... Ambiente, controlli in provincia di Napoli: tre denunce I contatti tra Napoli e Sampdoria per il triplice scambio di mercato sono sempre più approfonditi. I contatti tra Napoli e Sampdoria per il triplice scambio di mercato sono sempre più approfonditi. Le ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...