Real Madrid | UFFICIALE l’arrivo di Endrick nel 2024

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Iltrova l’accordo con il Palmeiras per: il calciatore rimarrà al Palmeiras fino ale poi si trasferirà aIlha comunicato di aver chiuso l’affare: il baby talento del Palmeiras ha accettato la corte delle Merengues e nel, quando sarà maggiorenne, indosserà la camiseta blanca. Di seguito il comunicato del club. Comunicado Oficial:.#C.F. (@) December 15, 2022 «C.F., Sociedade Esportiva Palmeiras,e la sua famiglia hanno raggiunto un accordo in ...

CF, Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick e la sua famiglia hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore potrà passare alquando raggiungerà la maggiore età nel ...Il progetto iniziale della SuperLega, così come voluto da Juventus, Barcellona e, rischia di naufragare totalmente. A parere almeno dell'avvocatura generale della Corte di giustizia dell'Unione Europea che si è espressa sul contenzioso fra la Uefa e i tre club ribelli. ...Com'era ampiamente nelle previsioni alla luce dello stato avanzatissimo delle trattative, il giovanissimo gioiello del calcio brasiliano Endrick si è accasato al Real Madrid del suo idolo Vinicius.I 'Blancos' annunciano l'ingaggio del giovane talento brasiliano classe 2006. Il Palmeiras, in un comunicato, rende noto che "i termini e i valori dell'operazione sono confidenziali" ...