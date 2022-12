Rampelli | “Dedichiamo il decennale di FdI alla generazione invisibile che ha creduto in un sogno”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Non si poteva festeggiare meglio ildi Fratelli d’Italia, con una vittoria epocale, quella che ha visto la prima donna italiana e la prima personalità politica di destraguida della nazione”. Così Fabioprima giornata della kemesse di FdI a piazza Navona per celebrare ildella nascita. “Unrealizzato con tenacia ma, soprattutto, con lungimiranza, coraggio e preparazione culturale”, dice il vicepresidente della Camera tra i fondatori di FdI con Meloni, La Russa e Crosetto. “Per questo voglio dedicare la festa di piazza del Popolo’ poi in parte evoluta nella ‘Atreju’. In forza di quella geniale avventura della Festa bipartisan del ...