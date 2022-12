Raccolta differenziata dei rifiuti tessili | avviate a riciclo più di 2270 tonnellate

A disposizione dei cittadini dell'Ato Toscana Sud circa 670 contenitori di. Le raccomandazioni di Sei ...La conferma, per chi ne avesse bisogno, è arrivata con la graduatoria dei Comuni ricicloni cioè quelli che meglio e più degli altri attuano ladei rifiuti. Con benefici enormi ...Grosseto: Nel corso del 2021, sono state raccolta e avviate a riciclo più di 2270 tonnellate di rifiuti tessili (indumenti usati, scarpe, borse) nei 104 Comuni dell’Ato Toscana Sud. In anticipo di un ...Monteprandone, raccolta differenziata: potenziato il servizio nelle Contrade Collenavicchio e Macigne - picenotime.it - IT ...