Qatargate | Giorgi ammette le tangenti La soffiata iniziale forse dagli Emirati Alle indagini collaborano i nostri 007

(Di giovedì 15 dicembre 2022) - Il compagno della destituita vicepresidente Eva Kaili avrebbe confessato di far parte di un'organizzazione usata da Marocco e Qatar per condizionare il Parlamento europeo

la Repubblica

- Il compagno della destituita vicepresidente Eva Kaili avrebbe confessato di far parte di un'organizzazione usata da Marocco e Qatar per condizionare il Parlamento europeo20.30,inquirenti:gruppo molto ampio Nell'indagine della magistratura belga sul '' sarebbe stato individuato un gruppo "indeterminato e molto ampio" dedito alla "corruzione,...Roma, 15 dic – Il Qatargate non si ferma ai quattro arrestati e fa tremare l’Ue. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti pubblicati dall’Agi, per un’inchiesta che comincia a… Leggi ...Dall’inchiesta della magistratura belga sul Qatargate sarebbe stato individuato «un gruppo indeterminato e molto ampio di persone» ...