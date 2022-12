Nuoto | Mondiali vasca corta Martinenghi d' argento nei 100 rana

L'azzurro si piazza alle spalle dello statunitense Fink, sesto Cerasuolo. MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d'argento nei 100 rana maschili aidiin vasca corta di Melbourne. Il varesino nuota in crescendo a ogni virata, tocca in 56"07 ma non riesce a ricucire nei confronti dello statunitense Nic Fink, che si aggiudica l'oro ...Il primatista del mondo batte il campione del mondo uscente: a Melbourne per la rassegna iridata di vasca corta, Kyle Chalmers subentra ad Alessandro Miressi in 45'16, record dei campionati, ma l'...L'atleta varesino si piazza al secondo posto alle spalle dello statunitense Fink. Sesta posizione per Cerasuolo ...Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022, Nicolò Martinenghi argento nei 100 rana: "Speravo qualcosa di meglio" ...