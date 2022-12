Montpellier | ragazzo travolto e ucciso in strada durante i festeggiamenti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La festa dei tifosi francesi per la vittoria contro il Marocco e la conquista della finale in Qatar, finisce in tragedia. Un, che festeggiava in, è stato investito da un ...

La festa dei tifosi francesi per la vittoria contro il Marocco e la conquista della finale in Qatar, finisce in tragedia. Un, che festeggiava in strada a, è stato investito da un auto pirata ed è morto. La persona al volante del mezzo è fuggita, mentre "l'auto è stata ritrovata nei pressi del luogo dell'...Ai Mondiali in Qatar inizia la marcia di avvicinamento verso la finale in programma domenica alle 16. Di fronte si troveranno l' Argentina di Messi, che in semifinale ha avuto la meglio sulla Croazia ...È successo a Montpellier: l'automobilista è fuggito e il «veicolo è stato ritrovato in prossimità del luogo dell'incidente e posto sotto sequestro» ...Scontri con la polizia e tensioni in tutta la Francia in occasione dei festeggiamenti per la vittoria sul Marocco in semifinale dei Mondiali. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 14 anni di Montpe ...