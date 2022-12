Dov’è Baltimora?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A una settimana dalla fine di X Factor 2022 dovrei mettermi a scrivere qualcosa riguardo l’andamento dei quattro finalisti fuori da quel programma. Solo che aver scritto le pagelle con mia figlia Lucia per sette settimane credo mi esenti da una pratica del genere, anche perché una domanda mi sembra decisamente più interessante, oltre che significativa per quel che riguarda il futuro prossimo di detti finalisti: Ma andiamo come sempre con ordine. Tutti, credo, spero, conoscono Sinead O’ Connor. Cantautrice irlandese, passata alla storia per una cover, destino baro, e per una foto, destino barone, la cantatrice calva con gli enormi occhi liquidi ha da tempo perso la sua strada, complice una vita impietosamente dura, ma la sua Nothing Compares to U, scritta da Prince per The Family, una delle sue tante band satellite e poi portata in vetta alle classifiche di mezzo mondo da Sinead, ...