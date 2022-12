Corruzione nella Ue | Giorgi confessa e Eva Kaili respinge le accuse | ' Non diventerò Ifigenia'

European Parliament

..."declassificata" passando nelle mani della magistratura ordinaria belga come un fatto di...sua confessione Giorgi avrebbe anche indicato di sospettare che Andrea Cozzolino e Marc ...... se aggredisci l'economia legale che diventa illegale perché ci entri tu cone ... Con il mafioso che dice 'va bene, metto più in essere l'estorsione banale e provo ad entrarePubblica ... Scandalo corruzione: il PE vuole riforme su trasparenza e ... Francesco Giorgi, uno degli arrestati nell'ambito dell'operazione anticorruzione lanciata venerdì scorso dalla Procura federale belga, ...A Strasburgo adottata la risoluzione che congela i dossier sull'emirato e chiede riforme per una maggiore trasparenza all'interno delle istituzioni Ue. La presidente Metsola, a Bruxelles per il Consig ...