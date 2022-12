Chi è Maurizio Lombardo | tra i papabili nuovi manager della Juve

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Chi è? Lantus è al lavoro per i piani futuri, tanto che in questi giorni si stanno rincorrendo voci su un possibile ritorno di Giuseppe Marotta – attualmente AD dell’Inter – in bianconero, su richiesta del numero unodinastia torinese, nonché AD di Exor John Elkann. Secondo quanto appreso da Calcio e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.