Caro Porro | senti che follia | “Rca più cara per i no vax”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Buongiorno dott., mi pregio inviarLe questo link ad un “abominevole” articolo (non saprei come altro definirlo) che pare un preludio, per lo meno in Canada, ad un aumento della RCA per gli automobilisti no-vax con presupposti incredibili ed indicibili. La invito a leggere e commentare perché temo che l’idea serpeggi anche tra le compagnie assicuratrici nostrane, pronte a dare una mano per il recupero delle famose sanzioni da 100 euro, al momento procastinate ma che potrebbero riapparire sotto forma di maggiori premi assicurativi. Grazie per l’informazione che ci offre. Diego Cavalli, 14 dicembre 2022 Di seguito l’articolo di Yahoo: Se non hai ricevuto il vaccino Covid, potresti avere molte più probabilità di avere un incidente d’auto. O almeno questi sono i risultati di un nuovo studio pubblicato questo mese su The American Journal of Medicine. Durante ...