Turno infrasettimanale per il GG Team Wear Benevento 5

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto. La squadra di mister Nitti, domani alle 19, è ospite del Bovalino. Cacciola (Treviso) e Fonti (Caltanissetta) saranno gli arbitri del match, Cartisano (Reggio Calabria) il crono. «La partita di domani sarà molto difficile – dice Fabrizio Lepre – sotto vari aspetti e non dobbiamo sottovalutare il Bovalino: gli avversari, infatti, si sono rinforzati. Andremo a giocare su un campo del tutto diverso dal nostro e le assenze non ci aiuteranno, ma comunque proveremo a fare il nostro gioco». Il giro di boa si avvicina, Lepre traccia anche un bilancio del girone d’andata: «Credo che la stagione fino ad ora sia abbastanza positiva dal punto di vista del gioco e della crescita di ognuno di noi. Magari avremmo meritato qualche punto in più ma restano ancora due partite per chiudere al meglio: sarebbe grandioso raggiungere la Coppa Italia. A ...